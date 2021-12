Arisa e Vito, l’ex di lei: “Le storie d’amore in tv aiutano” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Arisa e Vito Coppola non solo hanno vinto Ballando con le Stelle, ma hanno anche costruito una bellissima amicizia. Loro stessi hanno così commentato l’esperienza ed il loro rapporto: “È stata un’esperienza memorabile. La nostra vittoria di Ballando con le Stelle è stata la destinazione che ha definito un nuovo inizio. La parte più bella ed intensa resta sempre il viaggio. Il nostro rapporto e la nostra complicità è inspiegabile. Lo sappiamo solo noi. La vita ci riserva cose più grandi di noi, ed è fantastico non sapere ciò che verrà. Vi abbracciamo e vi auguriamo buone feste. Siamo felici di avervi regalato momenti emozionanti. Vito Coppola e Arisa”. Vito Coppola e Arisa parlano del loro rapporto speciale: “Inspiegabile, nuovo inizio per noi” https://t.co/OqZ2Cl4vkW — BICCY.IT ... Leggi su biccy (Di giovedì 23 dicembre 2021)Coppola non solo hanno vinto Ballando con le Stelle, ma hanno anche costruito una bellissima amicizia. Loro stessi hanno così commentato l’esperienza ed il loro rapporto: “È stata un’esperienza memorabile. La nostra vittoria di Ballando con le Stelle è stata la destinazione che ha definito un nuovo inizio. La parte più bella ed intensa resta sempre il viaggio. Il nostro rapporto e la nostra complicità è inspiegabile. Lo sappiamo solo noi. La vita ci riserva cose più grandi di noi, ed è fantastico non sapere ciò che verrà. Vi abbracciamo e vi auguriamo buone feste. Siamo felici di avervi regalato momenti emozionanti.Coppola e”.Coppola eparlano del loro rapporto speciale: “Inspiegabile, nuovo inizio per noi” https://t.co/OqZ2Cl4vkW — BICCY.IT ...

