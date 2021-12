Abbuffate natalizie e intestino a rischio: le strategie da adottare per evitare disturbi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Cenoni, pranzi, aperitivi, brindisi. Quella delle feste natalizie è una vera e propria maratona alimentare che può mettere sotto stress stomaco e intestino e causare, talvolta, disturbi gastrointestinali o aggravare quelli preesistenti... Leggi su today (Di giovedì 23 dicembre 2021) Cenoni, pranzi, aperitivi, brindisi. Quella delle festeè una vera e propria maratona alimentare che può mettere sotto stress stomaco ee causare, talvolta,gastrointestinali o aggravare quelli preesistenti...

Advertising

lindawhippet : RT @Baldaranza: #soloinUnModo si può far fronte alle abbuffate natalizie ???????????? #CatsOfTwitter #animallovers #cat - gerri232 : RT @Baldaranza: #soloinUnModo si può far fronte alle abbuffate natalizie ???????????? #CatsOfTwitter #animallovers #cat - Erianna171 : RT @Baldaranza: #soloinUnModo si può far fronte alle abbuffate natalizie ???????????? #CatsOfTwitter #animallovers #cat - Hersi_Lia : RT @Baldaranza: #soloinUnModo si può far fronte alle abbuffate natalizie ???????????? #CatsOfTwitter #animallovers #cat - alycecappellaio : RT @Baldaranza: #soloinUnModo si può far fronte alle abbuffate natalizie ???????????? #CatsOfTwitter #animallovers #cat -