TOP 100 INFORMAZIONE ONLINE (Comscore). A novembre trend altalenanti per i player di news e food - Primaonline

Advertising

stivgma_s : Che poi non uscirà mai tra le top artiste dell'anno perché la ascolto sempre da YouTube ma se ci fosse un YouTube w… - xYoungCapo : @xEddjie @BilalSSJ non posso mai giocare su ps fa troppo schifo come console paragonata ad Xbox, senza contare il f… - ale_miosotis_ : RT @JDBITALIANCREW: .@justinbieber è l’artista con più canzoni nella Top 100 delle canzoni più ascoltate su Spotify nella storia, ne ha 8 ??… - ilregginoit : Per il massmediologo Klaus Davi «Finalmente un po' di ribalta nazionale» - IdeaalServizio : a tutti, con un sorriso #MusicIsMyPassion #MusicIsMylife -

Ultime Notizie dalla rete : TOP 100

Primaonline

INFORMAZIONE ONLINE , novembre 2021 elaborata da Comscore per Primaonline. Il mondo delle news nel mese di novembre sfiora il 97% di reach, come a ottobre. L'audience è stabile con quasi 40 ......SNOOP DOGG VS DAVID GUETTA Sweat 90) ZERO ASSOLUTO Questa Estate Strana 91) BEYONCE´ Love On92)...97) MAX PEZZALI Il Mio Secondo Tempo 98) SKUNK ANANSIE You Saved Me 99) NATHALIE Vivo Sospesa) ...L’arrivo della tecnologia elettrica ha permesso di sviluppare diversi veicoli davvero interessanti, come la McMurtry Spéirling. Svelata per la prima volta in occasione del Goodwood Festival of Speed 2 ...Diretta gigante Courchevel streaming video Rai: orario e risultato live per la gara di Coppa del Mondo di sci, oggi mercoledi 22 dicembre.