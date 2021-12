Terremoto | scossa di magnitudo 5 9 in Alaska

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Unadi5.9 ha colpito l'sudoccidentale. Lo riporta il New York Times. Ilè stato avvertito anche nella città di Anchorage. Al momento non ci sono state segnalazioni ...

Una scossa di magnitudo 5.9 ha colpito l'Alaska sudoccidentale. Lo riporta il New York Times. Il terremoto è stato avvertito anche nella città di Anchorage. Al momento non ci sono state segnalazioni di danni.
Prima il terremoto, poi il coronavirus ... all'indomani delle terribili scosse che nel 2016 e nel 2017 colpirono duramente il Piceno, si prodigarono fin da subito con grande altruismo e vicinanza per ...