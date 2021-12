SPAL vs Benevento: le 2 squadre a confronto (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un successo casalingo per parte nei due precedenti tra SPAL e Benevento in Serie B: 2-0 nell’agosto 2016 al Vigorito e 2-0 nel gennaio 2017 al Mazza. La SPAL non ha vinto alcuna delle ultime sei partite casalinghe di campionato, perdendo tutte le ultime quattro (già record negativo di sconfitte interne consecutive del club in Serie B); gli emiliani non arrivano ad almeno sette gare in casa di fila senza successi nel torneo dal novembre 1992 (nove in quel caso). La SPAL ha perso le ultime due partite di campionato senza segnare neanche una rete ed è dal giugno 1982 che gli emiliani non registrano una striscia più lunga di sconfitte senza segnare in cadetteria (quattro in quell’occasione). Il Benevento è la squadra che vanta la percentuale più alta di vittorie quando segna il primo gol del match nel ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un successo casalingo per parte nei due precedenti train Serie B: 2-0 nell’agosto 2016 al Vigorito e 2-0 nel gennaio 2017 al Mazza. Lanon ha vinto alcuna delle ultime sei partite casalinghe di campionato, perdendo tutte le ultime quattro (già record negativo di sconfitte interne consecutive del club in Serie B); gli emiliani non arrivano ad almeno sette gare in casa di fila senza successi nel torneo dal novembre 1992 (nove in quel caso). Laha perso le ultime due partite di campionato senza segnare neanche una rete ed è dal giugno 1982 che gli emiliani non registrano una striscia più lunga di sconfitte senza segnare in cadetteria (quattro in quell’occasione). Ilè la squadra che vanta la percentuale più alta di vittorie quando segna il primo gol del match nel ...

Advertising

anteprima24 : ** #Spal, #Tacopina: 'Non giocheremo le prossime due gare, ho deciso io' ** - TV7Benevento : Si può già dire che la SPAL non giocherà contro Benevento e Pisa... - MdEroi : RT @AssetAsteria: 'Eh ma bloccare una squadra per due positivi...' dice chi non ne ha un' idea Magari l'avessero fatto... Siamo a 20!! #Ma… - ottopagine : Spal, aumentano i positivi: pronta la richiesta di rinvio alla Lega B #Benevento - AQVILAROMANA : RT @AssetAsteria: 'Eh ma bloccare una squadra per due positivi...' dice chi non ne ha un' idea Magari l'avessero fatto... Siamo a 20!! #Ma… -