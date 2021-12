Non è l’Arena non va in onda oggi 22 dicembre 2021: ecco perché e quando torna in diretta tv (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Cambio di programma per Non è l’Arena, la trasmissione di approfondimento e attualità condotta da Massimo Giletti ogni mercoledì su LA7 in prima serata. Questa sera, mercoledì 22 dicembre, il programma non andrà in onda: ma perché? E quando tornerà il conduttore in diretta? Non è l’Arena oggi 22 dicembre non va in onda: ecco perché La puntata di Non è l’Arena prevista per oggi, mercoledì 22 dicembre, è stata cancellata e al posto di Massimo Giletti ci sarà Eden-Un pianeta da salvare, trasmissione condotta da Licia Colò. Ma perché questo cambio di programma? Se lo chiedono in tanti, ma in realtà si tratta solo di uno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Cambio di programma per Non è, la trasmissione di approfondimento e attualità condotta da Massimo Giletti ogni mercoledì su LA7 in prima serata. Questa sera, mercoledì 22, il programma non andrà in: ma? Etornerà il conduttore in? Non è22non va inLa puntata di Non èprevista per, mercoledì 22, è stata cancellata e al posto di Massimo Giletti ci sarà Eden-Un pianeta da salvare, trasmissione condotta da Licia Colò. Maquesto cambio di programma? Se lo chiedono in tanti, ma in realtà si tratta solo di uno ...

