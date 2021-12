Mps e aiuti di Stato, strada in discesa per la proroga Draghi: "Nessuna difficoltà con l'Europa". Ok dalla Borsa (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il premier Mario Draghi, in occasione della consueta conferenza stampa di fine anno, tra i tanti temi affrontati ritorna anche sul dossier Mps, assicurando un dialogo proficuo con l'Unione europea. E il mercato, sulla scia di queste parole, reagisce di conseguenza: al suono della campanella il titolo apre in positivo, per poi salire a metà pomeriggio oltre l'1%, venendo scambiato a 0,9216 centesimi. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il premier Mario, in occasione della consueta conferenza stampa di fine anno, tra i tanti temi affrontati ritorna anche sul dossier Mps, assicurando un dialogo proficuo con l'Unione europea. E il mercato, sulla scia di queste parole, reagisce di conseguenza: al suono della campanella il titolo apre in positivo, per poi salire a metà pomeriggio oltre l'1%, venendo scambiato a 0,9216 centesimi. Segui su affaritaliani.it

