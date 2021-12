Morta Sayaka Kanda | la doppiatrice giapponese di Anna di Frozen precipitata dal 14esimo piano di un hotel

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)aveva 35 anni. Il suo corpo privo di vita è stato trovato sul selciato adiacente l’dove era alloggiata intorno a mezzogiorno di sabato 18 dicembre. Succede a Sapporo, capoluogo dell’isola Hokkaido, a nord del Giappone. Ancora sconosciute le cause del decesso, anche se il suicidio sembra probabile. Secondo quanto riportato dalla stampa nipponica, l’attrice edaldella grande struttura, che arriva a 22 piani di altezza. ”È con estrema tristezza che annunciamo la sua morte ai fan e a coloro che l’hanno supportata. Siamo ancora incapaci di accettare la sua morte e proviamo a elaborarla”, scrive in una nota l’ufficio stampa dell’artista. Come riporta il quotidiano La Repubblica,era molto ...

Doppiatrice Anna di Frozen èKanda precipitata da 14° piano di un hotel Alesi si è difeso, tramite l'avvocato, dicendo di non immaginare di provocare un danno così enorme al cognato . ...Dramma in Giappone: addio aKanda . La 35enne, attrice e cantante, nota per aver doppiato Anna di Frozen , èsabato pomeriggio dopo essere caduta dal quattordicesimo piano di un hotel di Sapporo. La dinamica della ...Sayaka Kanda è una cantante e attrice conosciuta soprattutto per aver doppiato la voce del personaggio di Anna nella versione giapponese di Frozen. Ora la polizia sta indagando sulla sua morte valutan ...Dramma in Giappone: addio a Sayaka Kanda. La 35enne, attrice e cantante, nota per aver doppiato Anna di Frozen, è morta sabato pomeriggio dopo essere caduta dal quattordicesimo piano di un hotel di Sa ...