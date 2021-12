Minare criptovalute rispettando l'ambiente, la sfida di Celo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) AGI - Minare criptovalute rispettando l'ambiente. L'iniziativa è di Celo, la piattaforma di finanza decentralizzata che ha già all'attivo 2 stablecoin ancorate rispettivamente all'euro e al dollaro. L'idea è semplice quanto rivoluzionaria: ancorare entro il 2025 il 40% della riserva Celo alla foresta pluviale. In sintesi si tratterebbe di creare FNT da legare alle valute digitali che si possono scambiare sulla piattaforma. Una risposta alle accuse piovute da tutte le parti circa l'impatto ambientale delle criptovalute. Qualche esempio: Elon Musk, con un tweet che ha fatto tremare l'impero delle monete digitali più famose al mondo, diceva di voler abbandonare i bitcoin perché troppo inquinanti e l'Università di Cambridge ne aveva denunciato l'eccessivo impatto ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) AGI -l'. L'iniziativa è di, la piattaforma di finanza decentralizzata che ha già all'attivo 2 stablecoin ancorate rispettivamente all'euro e al dollaro. L'idea è semplice quanto rivoluzionaria: ancorare entro il 2025 il 40% della riservaalla foresta pluviale. In sintesi si tratterebbe di creare FNT da legare alle valute digitali che si possono scambiare sulla piattaforma. Una risposta alle accuse piovute da tutte le parti circa l'impatto ambientale delle. Qualche esempio: Elon Musk, con un tweet che ha fatto tremare l'impero delle monete digitali più famose al mondo, diceva di voler abbandonare i bitcoin perché troppo inquinanti e l'Università di Cambridge ne aveva denunciato l'eccessivo impatto ...

