Mario rui ammonito: non ci sarà con la Juventus (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mario Rui non giocherà contro la Juventus alla ripresa del campionato a gennaio, il portoghese era diffidato. Sicuramente un'altra brutta notizia per Spalletti che dovrà fare a meno anche di Mario Rui per la prossima sfida di campionato. Il terzino è stato ammonito nella gara persa dal Napoli con lo Spezia e quindi dovrà saltare il prossimo match di Serie A. Un problema in più per il tecnico del Napoli che già deve fare i conti con una classifica davvero complicato, con il rientro della Juventus e con l'Inter che scappa via sempre di più. Inoltre per ora il Napoli non ha un sostituto di Mario Rui. Sulla carta è Ghoulam, ma il terzino algerino non parte titolare nemmeno quando il portoghese è infortunato. Con lo Spezia ancora una volta ha avuto 9 minuti per scendere in campo, molto ...

sscnapoli : ? 86’ | Doppio cambio per noi ?? Mario Rui e @MPolitano16 ?? Demme e @GhoulamFaouzi #NapoliSpezia 0-1 ??… - claudioruss : Mario Rui, Insigne, Fabian, Osimhen, Koulibaly non convocati per #MilanNapoli - rofesti : Sarò ingrato, ma è meglio che Mario Rui non giochi! #NapoliSpezia - sepetrel : RT @Aleconlao: Non credo di sentirmi bene. Mario Rui ahahaha #NapoliSpezia - stefano1926 : Mario Rui?S’impegna quindi ok,se dici che è scarso come la lota sei anti napoli -