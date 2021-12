Luisa Ranieri e l’eleganza raffinata del suo caschetto lungo, tutto da imitare (Di mercoledì 22 dicembre 2021) È proprio il caso di dirlo: ode al caschetto, medio e mosso, proprio come quello di Luisa Ranieri. L’attrice, reduce dalla sua ultima fatica in È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, dove interpreta zia Patrizia, sfoggia uno dei tagli intramontabili che, anche nel 2022, sarà tra gli hair trend più in voga. Vi raccomandiamo... Il fiocco per capelli (personalizzato) di Chiara Ferragni è il must delle feste Perfetto nel colore naturale della chioma, nel caso di Luisa Ranieri un intenso castano cioccolato, il caschetto riesce sempre a stupire per la sua semplicità ed eleganza. Ideale anche per chi adora le schiariture: il lob ondulato infatti riesce a esaltare alla perfezione tutte le sfaccettature e le nuance dei ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 22 dicembre 2021) È proprio il caso di dirlo: ode al, medio e mosso, proprio come quello di. L’attrice, reduce dalla sua ultima fatica in È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, dove interpreta zia Patrizia, sfoggia uno dei tagli intramontabili che, anche nel 2022, sarà tra gli hair trend più in voga. Vi raccomandiamo... Il fiocco per capelli (personalizzato) di Chiara Ferragni è il must delle feste Perfetto nel colore naturale della chioma, nel caso diun intenso castano cioccolato, ilriesce sempre a stupire per la sua semplicità ed eleganza. Ideale anche per chi adora le schiariture: il lob ondulato infatti riesce a esaltare alla perfezione tutte le sfaccettature e le nuance dei ...

Advertising

MoodFutures : RT @MissLemon79: Ma quanto cazzo è bella Luisa Ranieri? E come cazzo fa a essere così stupenda a 48 anni??? #EstatalamanodiDio https://t.co… - Camilla_Italy : RT @WarnerBrosIta: Una ingenua cameriera? Affatto! Luisa Ranieri è Maria, e darà filo da torcere alla colpevole…a meno che non lo sia lei s… - peppesava : RT @Ragusanews: Luisa Ranieri e l'amore per Luca Zingaretti: 'Incontrarlo mi ha cambiato la - Ragusanews : Luisa Ranieri e l'amore per Luca Zingaretti: 'Incontrarlo mi ha cambiato la - mauriziocascel1 : RT @l_patrizia: È stata la mano di Dio è un film bellissimo. Bravi tutti. Luisa Ranieri mi è piaciuta tanto: 'zia Patrizia' tragica. Sola.… -