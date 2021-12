John Wick 4: Lionsgate annuncia la nuova data di uscita, slittata al 2023 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il film John Wick 4 ha ora una nuova data di uscita: Lionsgate ha svelato con un teaser il posticipo alla primavera 2023. John Wick 4 è stato posticipato di quasi un anno, come rivelato da Lionsgate che ha annunciato la nuova data di uscita: il 24 marzo 2023, molto più tardi rispetto a quella annunciata precedentemente, ovvero 27 maggio 2022. I fan del progetto con star Keanu Reeves dovranno quindi attendere ancora a lungo prima di poter scoprire cosa accadrà nel prossimo capitolo della storia che non si scontrerà così contro Top Gun: Maverick ai box office di tutto il mondo. Il film John ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il film4 ha ora unadiha svelato con un teaser il posticipo alla primavera4 è stato posticipato di quasi un anno, come rivelato dache hato ladi: il 24 marzo, molto più tardi rispetto a quellata precedentemente, ovvero 27 maggio 2022. I fan del progetto con star Keanu Reeves dovranno quindi attendere ancora a lungo prima di poter scoprire cosa accadrà nel prossimo capitolo della storia che non si scontrerà così contro Top Gun: Maverick ai box office di tutto il mondo. Il film...

