GFVip, Biagio D'Anelli mollato dalla fidanzata: "E' stata colpa tua!" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) GFVip, Biagio D'Anelli è stato mollato dalla fidanzata Silvana Curcio, ex Miss. La notizia è stata data dal magazine Novella 2000, secondo il quale una donna residente a Stoccarda, in Germania, dopo l'evoluzione della relazione tra il deejay pugliese e Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip, "avrebbe deciso di cedere" il ragazzo. Il "suggerimento" è in attesa di conferma da parte dell'interessato. Ciò non appare certo del tutto inaspettato, visto che D'Anelli, subito dopo aver messo piede nella casa più spiata d'Italia, si è immediatamente avvicinato in maniera "pericolosa" all'ex ragazza di Non è la Rai. Vivendo una storia molto importante ma a distanza, Biagio si trova in difficoltà anche se lui stesso ha spiegato che la sua ...

robertospek : #gfvip Miriana che ha fatto due conti veloci...in nomination contro Biagio e la coppia Valeria/Giacomo...recito fin… - Maximilian722 : @GrandeFratello Miriana una donna così falsa non la vorrei al mio affianco,accusa Katia la detto è santerlina ma se… - ilovegossip5 : Ma la fidanzata di Biagio esiste davvero!?? #gfvip - cride_mar : #gfvip solo io ricordo che è stato Alfonso a dire a Katia in trasmissione di parlare con Miriana e chiederle cosa h… - Matilde44966513 : Scusate ma la fidanzata di Biagio non potrebbe avere un confronto con milagna in cui le da della gatta morta? Lei c… -