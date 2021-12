Fauci contro giornalista Fox: “Aizza contro di me, deve essere licenziato” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Anthony Fauci vuole la testa di un conduttore di Fox News, Jesse Watters, che, usando un linguaggio violento, ha parlato di “kill shot”, colpo mortale, ha esortato attivisti conservatori a fare agguati all’immunologo per chiedergli dei fondi dati al laboratorio di Wuhan. “Questo riflette la pazzia che vive la nostra società, lui può fare queste cose molto probabilmente impunemente, è folle, questo personaggio dovrebbe essere licenziato”, ha detto Fauci bollando come “orribili” le parole pronunciate da Watters alla convention del gruppo di estrema destra Turning Point. “A Fauci si deve dire, ‘lei ha finanziato ricerche pericolose in un laboratorio cinese che non seguiva le norme di sicurezza, lo stesso laboratorio che ha diffuso la pandemia nel mondo, lo sa che la gente non si fida di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Anthonyvuole la testa di un conduttore di Fox News, Jesse Watters, che, usando un linguaggio violento, ha parlato di “kill shot”, colpo mortale, ha esortato attivisti conservatori a fare agguati all’immunologo per chiedergli dei fondi dati al laboratorio di Wuhan. “Questo riflette la pazzia che vive la nostra società, lui può fare queste cose molto probabilmente impunemente, è folle, questo personaggio dovrebbe”, ha dettobollando come “orribili” le parole pronunciate da Watters alla convention del gruppo di estrema destra Turning Point. “Asidire, ‘lei ha finanziato ricerche pericolose in un laboratorio cinese che non seguiva le norme di sicurezza, lo stesso laboratorio che ha diffuso la pandemia nel mondo, lo sa che la gente non si fida di ...

Advertising

greenpassnews : Fauci dice agli americani di chiedere ai parenti non vaccinati di non presentarsi a Natale (VIDEO) -… - lorenzotonion : RT @calcaralaura: ????Bill Gates,Fauci,Klaus Schwab,Bourla CEO Pfizer S.Bancel CEOAstraZeneca, SoriotCEO Moderna e altri accusati di genocid… - greenpassnews : Il governo austriaco assume 'cacciatori' di vaccinazione per rintracciare gli abitanti che non hanno avuto il loro… - Secchicandi2 : RT @rutilibus: Questi includevano vari crimini contro l'umanità e crimini di guerra come definiti dagli Statuti di Roma, articoli 6, 7, 8,… -