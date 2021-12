F.1: Verstappen 'Hamilton 'Sir'? Mi basta essere campione del mondo' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Conto di ritrovarlo in pista nel 2022, fra noi c'è rispetto" ROMA - "Non posso diventare Sir in Olanda ma non è nemmeno necessario: sono un pilota e il titolo di campione del mondo di basta". Max ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Conto di ritrovarlo in pista nel 2022, fra noi c'è rispetto" ROMA - "Non posso diventare Sir in Olanda ma non è nemmeno necessario: sono un pilota e il titolo dideldi". Max ...

Advertising

Lux_Clarissima : @JeanAlesiFans - sportface2016 : E' sempre #Verstappen contro #Hamilton in #F1 - S7ILLIRISE : la frase 'hamilton ha meritato la gara ma verstappen il titolo' non ha senso, l'ultima gara avrebbe deciso il campi… - Luxgraph : F1, Verstappen: 'Hamilton è un 'Sir'? Mi basta il Mondiale' - Devosceglierlo : Per chi non sapesse cosa è successo, Nicholas Latifi è un pilota di F1 che, nell'ultima gara del mondiale 2021, è a… -