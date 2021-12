Chris Noth, anche la moglie prende le distanze e toglie la fede (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La vita di Chris Noth è cambiata da un giorno all’altro e sta crollando a pezzi. Tutto è stato stravolto da quando alcune donne hanno raccontato di aver subito molestie alcuni anni fa da parte del tanto amato Mr. Big di Sex and the City, a pochi giorni di distanza dall’uscita del reboot And Just Like That. Lui ha smentito tutto e rimandato indietro le accuse, ma sono in pochi a credergli e intanto sia le colleghe di set, compresa la sua Carrie, sia altri addetti ai lavori hanno preso le distanze dall’attore, che confidava perlomeno nel sostegno della moglie. E invece, secondo ultime rivelazioni, potrebbe ritrovarsi totalmente solo. Chris Noth, matrimonio appeso a un filo Stando a quanto riportato da una fonte a PageSix, il matrimonio tra Chris Noth e ... Leggi su dilei (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La vita diè cambiata da un giorno all’altro e sta crollando a pezzi. Tutto è stato stravolto da quando alcune donne hanno raccontato di aver subito molestie alcuni anni fa da parte del tanto amato Mr. Big di Sex and the City, a pochi giorni di distanza dall’uscita del reboot And Just Like That. Lui ha smentito tutto e rimandato indietro le accuse, ma sono in pochi a credergli e intanto sia le colleghe di set, compresa la sua Carrie, sia altri addetti ai lavori hanno preso ledall’attore, che confidava perlomeno nel sostegno della. E invece, secondo ultime rivelazioni, potrebbe ritrovarsi totalmente solo., matrimonio appeso a un filo Stando a quanto riportato da una fonte a PageSix, il matrimonio trae ...

Advertising

ParamountItalia : Le attrici di Sex and the City intervengono sulle accuse di molestie al collega Chris Noth: “Sosteniamo le donne ch… - Screenweek : #SarahJessicaParker #CynthiaNixon e #KristinDavis le protagoniste di Sex and the City prendono le distanze da… - Teleblogmag : Inizia a sgretolarsi la carriera di Chris Noth? - solospettacolo : #MeToo, Chris Noth cacciato da serie della Cbs - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Chris Noth licenziato da 'The Equalizer' | Le star di 'Sex And The City': 'Sosteniamo le donne molestate' #chrisnoth… -