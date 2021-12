Capodanno 2022, a Firenze annullati tutti gli eventi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Anche a Firenze Capodanno 2022 in tono minore causa Covid. Dopo aver deciso di non fare il classico concertone, Dario Nardella, sindaco del capoluogo toscano e della Città metropolitana ha annullato anche tutti gli altri eventi che dovevano tenersi. La decisione è stata presa nel corso della seduta del Consiglio metropolitano. “Questa mattina – ha spiegato Nardella – ho riunito la task force sull’emergenza Covid per Comune e Città metropolitana di Firenze. Abbiamo avuto un confronto con gli esperti del servizio di igiene pubblica e della Società della salute, così come con i responsabili dell’Asl e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: abbiamo deciso di annullare tutti gli eventi previsti”. “In questi ultimi tre giorni i contagi sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Anche ain tono minore causa Covid. Dopo aver deciso di non fare il classico concertone, Dario Nardella, sindaco del capoluogo toscano e della Città metropolitana ha annullato anchegli altriche dovevano tenersi. La decisione è stata presa nel corso della seduta del Consiglio metropolitano. “Questa mattina – ha spiegato Nardella – ho riunito la task force sull’emergenza Covid per Comune e Città metropolitana di. Abbiamo avuto un confronto con gli esperti del servizio di igiene pubblica e della Società della salute, così come con i responsabili dell’Asl e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: abbiamo deciso di annullaregliprevisti”. “In questi ultimi tre giorni i contagi sono ...

Advertising

Corriere : Capodanno in forse per il virus Dietrofront dei sindaci sulle feste - ciropellegrino : #DeLuca vieta tutto: si potrà bere solo acqua in strada dal 23 al 1 gennaio: l’ordinanza in #Campania - sulsitodisimone : RT @Teresa_La_Vispa: Cominciano ad arrivarmi le 'chicche' di #Capodanno . #2022 - rompipallex : Se il covid permette il 2022 inizia così e onestamente non so che dire. (Com' era il detto? Chi ama Declan Rice a c… - 1967Gabriele : RT @lefrasidiosho: Il 2022 pronto a rinunciare all'incarico. Si va verso un 2021 bis #Capodanno #ZonaArancione -