BNP Paribas Cardif Health Challenge

135 partecipanti, 70 milioni di passi e 40.000 km percorsi per mantenersi in salute, piantare alberi, donare corsi e attrezzature sportive a persone con disabilità e "adottare" un frutteto. Sono questi gli impatti positivi generati dalla prima edizione della , la sfida digitale che ha coinvolto i collaboratori della Compagnia per promuovere un corretto e sano stile di vita e generare contestualmente valore per l'ambiente e la comunità. La competizione, che si è svolta in due periodi distinti, da aprile a giugno e da settembre a novembre 2021, è nata grazie alla collaborazione con Healthy Virtuoso, vincitrice dell'edizione 2019 del contest per start-up innovative Open-F@b Call4Ideas promosso da BNP Paribas Cardif. Grazie alla Health Challenge i collaboratori di BNP Paribas ...

