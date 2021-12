Bentancur lascia la Juventus? Non è l’unico che dirà addio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il successo contro il Cagliari ha lasciato sensazioni positive ma anche la certezza che Bentancur (e non solo) sono ad un passo dall’addio. Bentancur (Getty Images)La Juventus batte il Cagliari, ottiene la quarta vittoria nelle ultime cinque partite (l’unico passo falso il pareggio in casa del Venezia) e si porta a meno quattro dall’Atalanta fermata dal Genoa sullo zero a zero. I bianconeri, nelle ultime due partite, hanno completamente riaperto la corsa Champions League; andare alla sosta con questa situazione di classifica è sicuramente importante per una squadra che, dieci giorni fa, sembrava fuori dai primi quattro posti. Il successo di ieri permette ai ragazzi di Allegri di passare un natale piuttosto sereno e pensare, con uno spirito completamente diverso, al delicatissimo mese ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il successo contro il Cagliari hato sensazioni positive ma anche la certezza che(e non solo) sono ad un passo dall’(Getty Images)Labatte il Cagliari, ottiene la quarta vittoria nelle ultime cinque partite (passo falso il pareggio in casa del Venezia) e si porta a meno quattro dall’Atalanta fermata dal Genoa sullo zero a zero. I bianconeri, nelle ultime due partite, hanno completamente riaperto la corsa Champions League; andare alla sosta con questa situazione di classifica è sicuramente importante per una squadra che, dieci giorni fa, sembrava fuori dai primi quattro posti. Il successo di ieri permette ai ragazzi di Allegri di passare un natale piuttosto sereno e pensare, con uno spirito completamente diverso, al delicatissimo mese ...

Advertising

juperikizi : @Dna_1987 @AngeloMoffa92 non si può fare con l'allenatore che abbiamo in panchina perché scovare talenti implica il… - AlogarFF : Lascia i compagni in 10 senza che i compagni però lo sappiano. Per questo è meglio giocare con gente come Bentancur… -