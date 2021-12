Basket: Napoli bloccata dalla ASL locale per i casi Covid-19 in squadra, rinviata la partita con Venezia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non si giocherà, il 26 dicembre, neanche Umana Reyer Venezia-Gevi Napoli. A causare il rinvio della partita non solo il focolaio di Covid-19 nel club partenopeo, ma anche la decisione della ASL locale di mettere in quarantena l’intera squadra dopo l’emergere di tre casi positivi. In particolare, è acclarato il fatto che abbiano contratto il Covid Jason Rich, un altro giocatore della prima squadra non meglio specificato e uno del settore giovanile. A questo punto sono stati imposti sette giorni di quarantena: impossibile, dunque, sostenere la trasferta lagunare. Si tratta del secondo match della tredicesima giornata rinviato per problematiche Covid: il primo è quello tra Olimpia Milano e Virtus Segafredo Bologna, che è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non si giocherà, il 26 dicembre, neanche Umana Reyer-Gevi. A causare il rinvio dellanon solo il focolaio di-19 nel club partenopeo, ma anche la decisione della ASLdi mettere in quarantena l’interadopo l’emergere di trepositivi. In particolare, è acclarato il fatto che abbiano contratto ilJason Rich, un altro giocatore della primanon meglio specificato e uno del settore giovanile. A questo punto sono stati imposti sette giorni di quarantena: impossibile, dunque, sostenere la trasferta lagunare. Si tratta del secondo match della tredicesima giornata rinviato per problematiche: il primo è quello tra Olimpia Milano e Virtus Segafredo Bologna, che è ...

