Una notte, a Trieste, la cena inconsapevole con Ace Mermolja, poeta sublime (Di martedì 21 dicembre 2021) Venerdì sera, a Trieste. È appena finita la presentazione della versione italiana del libro "L'organizzazione antifascista Borba, 1927-1930", dello storico triestino sloveno Milan Pahor, dedicato all'altro monumento di Basovizza davanti al quale i due presidenti si tennero per mano. L'edizione è la gloriosa ZTT-EST, l'editore è un poeta, Ace Mermolja. È un uomo grande, in forma, andiamo insieme verso una trattoria. Sono cauto, come chi cammina accanto a un poeta di cui non ha ancora letto le poesie. A un tratto mi chiede: "Sei asmatico?". In effetti, lo sono. Mi viene un dubbio: lui non è Mermolja, ora mi ricordo che nel pomeriggio Milan mi aveva parlato di qualcuno che era stato il suo medico e di una sua figlia che riesce brillantemente, deve trattarsi di lui, con tanta gente e tante mascherine avrò ...

