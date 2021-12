Udinese-Salernitana, si rischia un Juve-Napoli 2.0 (Di martedì 21 dicembre 2021) Il match in programma oggi alle ore 18:30 tra Udinese e Salernitana rischia di creare un nuovo caso in Serie A. Il club campano, dopo aver riscontrato alcune positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra, ieri pomeriggio è stato bloccato dall’ASL di Salerno prima della partenza per il Friuli. Viste anche le parole del ds dell’Udinese, Pierpaolo Marino, sembrava che dopo un ulteriore giro di tamponi svolti nella serata di ieri, questa mattina l’ASL potesse dare il via libera alla Salernitana per la partenza. Invece non è stato così. Salernitana Covid-19 La società campana, tramite una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che l’ASL ha vietato la trasferta alla squadra e che quindi il match di oggi contro l’Udinese non si disputerà. Qui ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 dicembre 2021) Il match in programma oggi alle ore 18:30 tradi creare un nuovo caso in Serie A. Il club campano, dopo aver riscontrato alcune positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra, ieri pomeriggio è stato bloccato dall’ASL di Salerno prima della partenza per il Friuli. Viste anche le parole del ds dell’, Pierpaolo Marino, sembrava che dopo un ulteriore giro di tamponi svolti nella serata di ieri, questa mattina l’ASL potesse dare il via libera allaper la partenza. Invece non è stato così.Covid-19 La società campana, tramite una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che l’ASL ha vietato la trasferta alla squadra e che quindi il match di oggi contro l’non si disputerà. Qui ...

