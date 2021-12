Serie A, la classifica con l’esclusione della Salernitana (Di martedì 21 dicembre 2021) La Salernitana rischia seriamente l’esclusione dalla Serie A. Il club campano – amministrato dal trust che ha come obiettivo finale la cessione delle quote societarie – non ha ottenuto dal Consiglio Federale la deroga per la prosecuzione del campionato in caso di mancata cessione entro la fine dell’anno. Deroga che era invece stata avvallata dagli L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 dicembre 2021) Larischia seriamentedallaA. Il club campano – amministrato dal trust che ha come obiettivo finale la cessione delle quote societarie – non ha ottenuto dal Consiglio Federale la deroga per la prosecuzione del campionato in caso di mancata cessione entro la fine dell’anno. Deroga che era invece stata avvallata dagli L'articolo

Advertising

cataldi_marco : RT @CalcioFinanza: #SerieA, la nuova classifica in caso di esclusione della #Salernitana - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: #SerieA, la nuova classifica in caso di esclusione della #Salernitana - GIUSPEDU : RT @CalcioFinanza: #SerieA, la nuova classifica in caso di esclusione della #Salernitana - sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie A, la classifica con l’esclusione della Salernitana: La Salernitana rischia seriamente l… - CalcioFinanza : #SerieA, la nuova classifica in caso di esclusione della #Salernitana -