Romano di Lombardia presenta la medaglia commemorativa del 2021, intitolata a Zaccaria Cometti (Di martedì 21 dicembre 2021) Romano di Lombardia. Domenica 19 dicembre alla Sala del Consiglio Comunale di Romano è stata ufficialmente presentata la medaglia commemorativa per la tradizionale premiazione delle civiche benemerenze di quest’anno. La medaglia, realizzata dallo scultore Luigi Oldani, quest’anno rappresenta lo storico portiere dell’Atalanta Zaccaria Cometti, nato e vissuto a Romano di Lombardia, scomparso nell’Aprile 2020. Di seguito la motivazione ufficiale dell’intitolazione, annunciata dal Sindaco Sebastian Nicoli durante la cerimonia di presentazione: “Lungo una carriera sportiva di primissimo piano, in un calcio d’altri tempi, che pur stava mutando pelle, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 dicembre 2021)di. Domenica 19 dicembre alla Sala del Consiglio Comunale diè stata ufficialmenteta laper la tradizionale premiazione delle civiche benemerenze di quest’anno. La, realizzata dallo scultore Luigi Oldani, quest’anno raplo storico portiere dell’Atalanta, nato e vissuto adi, scomparso nell’Aprile 2020. Di seguito la motivazione ufficiale dell’intitolazione, annunciata dal Sindaco Sebastian Nicoli durante la cerimonia dizione: “Lungo una carriera sportiva di primissimo piano, in un calcio d’altri tempi, che pur stava mutando pelle, ...

mireczek7148 : @IoPatrick Io vivo 20km da Bergamo Romano di Lombardia e non avevo sentito niente! Solo in TV ?? un sacco di balle come sempre!!! - PCarmenati : @FBiasin I miei Zii a Romano di Lombardia non l’hanno sentita - LuceverdeMilano : ?? #Milano #CerimoniaPubblica - Via Crema ?? Manifestazione denominata 'EL BAMBINEL A MILANO' ???? Dalle 14:00 del… - noonaneRAS : , avranno cadenza mensile e vedranno la partecipazione di Bruno Smorto, responsabile delle comunicazioni e dei rapp… - infoitinterno : Romano di Lombardia, 17enne travolta e uccisa da treno -