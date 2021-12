Plusvalenze, accertamenti GDF anche su Milan ma escluse irregolarità (Di martedì 21 dicembre 2021) Non solo Inter, anche il Milan finito nell’indagine della Procura di Milano per le Plusvalenze fittizie. Come riportato dal Corriere della Sera, in un articolo a firma del noto cronista di giudiziaria Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella, l’indagine inizialmente ha riguardato anche il club rossonero, nei cui confronti, però, non sono emerse ipotesi di irregolarità già L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 dicembre 2021) Non solo Inter,ilfinito nell’indagine della Procura dio per lefittizie. Come riportato dal Corriere della Sera, in un articolo a firma del noto cronista di giudiziaria Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella, l’indagine inizialmente ha riguardatoil club rossonero, nei cui confronti, però, non sono emerse ipotesi digià L'articolo

