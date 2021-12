Pioggia artificiale e prove in 3d: i Ris a Siena per ricostruire la morte di David Rossi (Di martedì 21 dicembre 2021) La Pioggia artificiale per simulare l’effetto dell’acqua sulle telecamere di sorveglianza. Strumenti in 3d per ricostruire la caduta. E una persona con le stesse caratteristiche di David Rossi per verificare se sia possibile che il termoconvettore sotto alla finestra abbia potuto reggere il peso del manager della comunicazione di Mps morto - secondo le inchieste archiviate, per suicidio - il 6 marzo 2013. I Ris sono a Siena oggi per ricostruire con quanta più precisione è possibile la scena del giorno del decesso. I risultati della perizia, voluta dalla commissione parlamentare d’inchiesta che indaga su una morte che è rimasta un mistero, non arriveranno subito. Nella migliore delle ipotesi, ci vorranno tre mesi. Ma la giornata di oggi è cruciale per ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Laper simulare l’effetto dell’acqua sulle telecamere di sorveglianza. Strumenti in 3d perla caduta. E una persona con le stesse caratteristiche diper verificare se sia possibile che il termoconvettore sotto alla finestra abbia potuto reggere il peso del manager della comunicazione di Mps morto - secondo le inchieste archiviate, per suicidio - il 6 marzo 2013. I Ris sono aoggi percon quanta più precisione è possibile la scena del giorno del decesso. I risultati della perizia, voluta dalla commissione parlamentare d’inchiesta che indaga su unache è rimasta un mistero, non arriveranno subito. Nella migliore delle ipotesi, ci vorranno tre mesi. Ma la giornata di oggi è cruciale per ...

