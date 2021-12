Obodo | Oriali mi disse che ero più forte di Rooney e Milner

(Di martedì 21 dicembre 2021) Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', il classe 1984 ha rivelato la sua fede interista e i rimpianti per non aver realizzato il sogno di indossare quella maglia. 'Se seguo la Serie A? ...

L'Inter contattògià nel 2003, con la benedizione di. "Vero.disse che ero meglio di Rooney e Milner . Non so se avesse ragione, ma mi sentivo davvero forte".L'Inter contattògià nel 2003, con la benedizione di. "Vero.disse che ero meglio di Rooney e Milner . Non so se avesse ragione, ma mi sentivo davvero forte".L'ex centrocampista nigeriano ricorda l'esperienza italiana: Al Perugia grande gruppo, andavo a messa con Zé Maria. Mi volevano Inter e Liverpool.Christian Obodo, ex Udinese e Fiorentina, ha rivelato a La Gazzetta dello Sport di essere stato vicino all'Inter due volte ...