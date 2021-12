“Non resto un minuto di più” GF Vip | sfuriata nella notte | la concorrente pronta a lasciare la casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 21 dicembre 2021) Mancano pochi giorni a Natale eppure al GF Vip il clima è più teso che mai.puntata di ieri ha fatto discutere il duro faccia a faccia tra Adriana Volpe e Soleil Sorge. “Non facciamo passare Soleil da vittima. Mi dispiace, ma eravate consapevoli entrambi. Eravate in due. Non è che tu hai stupito il fascino di Alex. Tu sei stata dominatrice e protagonista. Eravate consapevoli del teatrino che facevate in. Per favore non fare la vittima, perché non ci sta”. C’era stato, poi,quello tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. “Ti assicuro che è meglio se restiamo amici, amici come prima. Ci abbiamo provato, ma o scatta o non scatta. Sono sereno e tranquillo, ma penso sia inutile insistere. Dormiamo insieme, ci coccoliamo, ci baciamo, poi non ci baciamo più, io non voglio scervellarmi per capire le ...