Luciano Floridi: "Finita l'era in cui le Big Tech possono farsi da sole le regole" (Di martedì 21 dicembre 2021) Qualche giorno fa su Facebook qualcosa è cambiato. I più attenti avranno notato che andando a condividere un articolo di un qualsiasi giornale online, come Huffpost, La Repubblica o La Stampa, questo compare senza né immagine né sommario. Il motivo lo spiega bene Claudio Giua su Huffpost. Sono entrate in vigore le norme che recepiscono la direttiva comunitaria 790 del 2019 e Meta (come si chiama ora Facebook), senza darne comunicazione agli utenti e solo informando all’ultimo minuto gli editori, ha cambiato le modalità di pubblicazione dei “link di terze parti”. Poiché nella direttiva si parla anche di diritto d’autore, Facebook o Google dovrebbero corrispondere un compenso agli editori. Ma, per ora, non sembrano intenzionati a scendere a compromessi. Staremo a vedere come evolverà la questione. La vicenda è però solo l’ultima di una lunga serie. Basti pensare alla multa di 1,1 ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Qualche giorno fa su Facebook qualcosa è cambiato. I più attenti avranno notato che andando a condividere un articolo di un qualsiasi giornale online, come Huffpost, La Repubblica o La Stampa, questo compare senza né immagine né sommario. Il motivo lo spiega bene Claudio Giua su Huffpost. Sono entrate in vigore le norme che recepiscono la direttiva comunitaria 790 del 2019 e Meta (come si chiama ora Facebook), senza darne comunicazione agli utenti e solo informando all’ultimo minuto gli editori, ha cambiato le modalità di pubblicazione dei “link di terze parti”. Poiché nella direttiva si parla anche di diritto d’autore, Facebook o Google dovrebbero corrispondere un compenso agli editori. Ma, per ora, non sembrano intenzionati a scendere a compromessi. Staremo a vedere come evolverà la questione. La vicenda è però solo l’ultima di una lunga serie. Basti pensare alla multa di 1,1 ...

Advertising

cheerfulmadness : RT @HuffPostItalia: Luciano Floridi: 'Finita l'era in cui le Big Tech possono farsi da sole le regole' - rada_maja : RT @HuffPostItalia: Luciano Floridi: 'Finita l'era in cui le Big Tech possono farsi da sole le regole' - HuffPostItalia : Luciano Floridi: 'Finita l'era in cui le Big Tech possono farsi da sole le regole' - AvatarNemo : RT @RaiCultura: Intelligenza artificiale, fake news, web: oggi a #maestri ripassiamo le materie legate all’educazione digitale. Con Maurizi… - lottolenghi : RT @RaiScuola: Intelligenza artificiale, fake news, web: oggi a #maestri ripassiamo le materie legate all’educazione digitale. Con Maurizio… -