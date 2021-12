LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: MIRESSI RE DEL MONDO NEI 100 STILE! Martinenghi d’argento nei 50 rana (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31: Martinenghi nelle dichiarazioni lascia intendere che gli è mancato qualcosa nell’ultima bracciata. E’ lì che ha perso l’oro ma resta un argento fantastico! E’ la medaglia numero 15 per l’Italia e non è finita 16.29: Ha fatto tutto benissimo Nicolò Martinenghi ma lo statunitense Fink ha vinto con il record americano con 25?53, argento per Martinenghi in 25?55, bronzo per il brasiliano Gomes Junior in 25?80, solo quarto Shymanovich in 25?84 16.28: ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MartinenghiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! Oro a Fink ma con solo due centesimi di vantaggio sull’azzurro 16.25: Al via nella finale dei 50 rana uomini: Kamminga (Ned), Gomes Junior (Bra), Martinenghi (Ita), Shymanovich ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.31:nelle dichiarazioni lascia intendere che gli è mancato qualcosa nell’ultima bracciata. E’ lì che ha perso l’oro ma resta un argento fantastico! E’ la medaglia numero 15 per l’Italia e non è finita 16.29: Ha fatto tutto benissimo Nicolòma lo statunitense Fink ha vinto con il record americano con 25?53, argento perin 25?55, bronzo per il brasiliano Gomes Junior in 25?80, solo quarto Shymanovich in 25?84 16.28: ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! Oro a Fink ma con solo due centesimi di vantaggio sull’azzurro 16.25: Al via nella finale dei 50uomini: Kamminga (Ned), Gomes Junior (Bra),(Ita), Shymanovich ...

