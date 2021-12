“Il bomber è già della Juve”: Ezio Greggio fa impazzire i tifosi (Di martedì 21 dicembre 2021) Secondo il presentatore Ezio Greggio sarebbe tutto fatto per Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus, nel breve. La permanenza di Dusan Vlahovic alla Fiorentina pare essere in scadenza, giorno dopo giorno. Il calciatore serbo ha l’ambizione di compiere il salto in una squadra più grande e soprattutto con il suo entourage non ha accolto la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 21 dicembre 2021) Secondo il presentatoresarebbe tutto fatto per Dusan Vlahovic dalla Fiorentina allantus, nel breve. La permanenza di Dusan Vlahovic alla Fiorentina pare essere in scadenza, giorno dopo giorno. Il calciatore serbo ha l’ambizione di compiere il salto in una squadra più grande e soprattutto con il suo entourage non ha accolto la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

fabry_il_bomber : @86_longo Sei serio?????? L'unico giocatore forse che tiene al Cagliari e il capitano dovrebbe essere ceduto??? Ma… - LaMaiNaGioia : Con Alessandro se non ha altri argomenti, possiamo già andare avanti Ve lo dico. Di questi bomber non ce ne facci… - Davide_m9 : @macheoooh38 Assolutamente, Simone bomber vero già da tempo. Maestro in tutto e per tutto - jacquesss69 : @AlessioGemma2 @flavlesswift A sto punto chiedile anche il codice fiscale già che ci sei bomber - YanezAgain : @Morfeus16073472 @GanzoSwan lascia stare, bomber. Con le troiate che scrivi, se vado avanti ti ricopro di insulti.… -

Ultime Notizie dalla rete : bomber già Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Vlahovic, tenta la fuga ... Allegri cerca bomber: anche Icardi nel mirino CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI INSEGUITORI Alle spalle del capocannoniere Dusan Vlahovic, ci sono altri tre attaccanti già in doppia cifra nella ...

Insigne positivo al Covid, paura per il Napoli: tamponi a tutta la squadra ... continuano i guai per il Napoli Serie A , dopo la positività di Ciro Immobile , bomber della Lazio ... il capitano ancora fuori Una notizia davvero che non ci voleva per Insigne , che aveva già saltato ...

"Il bomber è già della Juve": Ezio greggio fa impazzire i tifosi SerieANews ... Allegri cerca: anche Icardi nel mirino CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI INSEGUITORI Alle spalle del capocannoniere Dusan Vlahovic, ci sono altri tre attaccantiin doppia cifra nella ...... continuano i guai per il Napoli Serie A , dopo la positività di Ciro Immobile ,della Lazio ... il capitano ancora fuori Una notizia davvero che non ci voleva per Insigne , che avevasaltato ...