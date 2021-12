Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi chiude con Sophie Codegoni: «Tra noi è finita» (VIDEO) (Di martedì 21 dicembre 2021) Gianmaria Antinolfi ha tagliato il cordone che lo legava a Sophie Codegoni; il gieffino si è stancato dei tira e molla, ma soprattutto non ha gradito l’interesse della sua coinquilina manifestato nei confronti del nuovo arrivato Alessandro Basciano. Allontanandosi da Sophie, Gianmaria ha però ritrovato l’amicizia con Soleil Sorge. Leggi anche: Gf VIP Sonia Bruganelli... Leggi su donnapop (Di martedì 21 dicembre 2021)ha tagliato il cordone che lo legava a; il gieffino si è stancato dei tira e molla, ma soprattutto non ha gradito l’interesse della sua coinquilina manifestato nei confronti del nuovo arrivato Alessandro Basciano. Allontanandosi daha però ritrovato l’amicizia con Soleil Sorge. Leggi anche: Gf VIP Sonia Bruganelli...

