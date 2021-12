Covid oggi Svizzera, 8.167 contagi e 32 morti in un giorno (Di martedì 21 dicembre 2021) Covid in Svizzera, 8.167 nuovi contagi e 32 morti in un giorno. A renderlo noto è stato l’Ufficio federale della sanità pubblica che raccomanda la vaccinazione di richiamo quattro mesi dopo la seconda dose. Pensata soprattutto contro la diffusione della variante omicron, la terza dose è raccomandata per tutti a partire da 16 anni, ma in particolare alle persone anziane. Martedì scorso, il bollettino giornaliero registrava 8.163 casi, 24 decessi e 155 ricoveri. Attualmente 676 persone si trovano in terapia intensiva. I pazienti Covid occupano il 36,50% dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso d’occupazione del 78,80%. Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni è 118.181, ovvero 1.356,94 ogni 100.000 abitanti. Anche se il numero di infezioni sembra ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 dicembre 2021)in, 8.167 nuovie 32in un. A renderlo noto è stato l’Ufficio federale della sanità pubblica che raccomanda la vaccinazione di richiamo quattro mesi dopo la seconda dose. Pensata soprattutto contro la diffusione della variante omicron, la terza dose è raccomandata per tutti a partire da 16 anni, ma in particolare alle persone anziane. Martedì scorso, il bollettino giornaliero registrava 8.163 casi, 24 decessi e 155 ricoveri. Attualmente 676 persone si trovano in terapia intensiva. I pazientioccupano il 36,50% dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso d’occupazione del 78,80%. Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni è 118.181, ovvero 1.356,94 ogni 100.000 abitanti. Anche se il numero di infezioni sembra ...

