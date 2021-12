Cobra Kai: concluse le riprese della quinta stagione (Di martedì 21 dicembre 2021) Cast e crew di Cobra Kai celebrano la fine delle riprese della quinta stagione in attesa dell'arrivo della quarta, disponibile su Netflix dal 31 dicembre. Il co-creatore di Cobra Kai Jon Hurwitz ha annunciato su Twitter la fine delle riprese della quinta stagione della popolare serie drammatica di arti marziali, che sono tenute ad Atlanta. La conclusione della lavorazione arriva poco prima dell'attesissimo ritorno della quarta stagione dello show su Netflix il 31 dicembre. Negli episodi in arrivo a dicembre continuerà la storia di Daniel e Johnny, i personaggi interpretati da Ralph Macchio e William Zabka fin dai tempi dei film di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 dicembre 2021) Cast e crew diKai celebrano la fine dellein attesa dell'arrivoquarta, disponibile su Netflix dal 31 dicembre. Il co-creatore diKai Jon Hurwitz ha annunciato su Twitter la fine dellepopolare serie drammatica di arti marziali, che sono tenute ad Atlanta. La conclusionelavorazione arriva poco prima dell'attesissimo ritornoquartadello show su Netflix il 31 dicembre. Negli episodi in arrivo a dicembre continuerà la storia di Daniel e Johnny, i personaggi interpretati da Ralph Macchio e William Zabka fin dai tempi dei film di ...

