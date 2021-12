Clamoroso a Cagliari | il difensore lascia subito il club!

(Di martedì 21 dicembre 2021) L’addio era ormai nell’aria dopo le recenti dichiarazioni di Capozucca ma adesso è certezza Diego Godin lascerà il, ad annunciarlo ci ha pensato lo stessoad un media uruguaiano. Adesso per ilsi prospettano due possibilità una è quella di un ritorno all’Atletico Madrid mentre l’altra è l’approdo ad un club sudamericano. GodinCalciomercatoLe dichiarazioni di Godin -Godin a Sport890: “Non posso dire molto, ovviamente me ne vado via. Non c’è stata né mancanza di rispetto, né mancanza di professionalità mia o di Caceres. Sono temi contrattuali e dell’attualità a, ma che non c’entrano con l’oggi, cose che si ripercuotono da parecchi anni. Da un mese ho rinnovato il contratto, abbassandomi il ...

Vorrei dire tutto quello che è successo al Cagliari ma non posso parlare ora. Ma la decisione è professionale e non vediamo l'ora di qualificarci con l'Uruguay per la Coppa del Mondo' Adesso Diego God ...
Spunta un clamoroso retroscena sul difensore uruguaiano Martin Caceres: El Pelado, epurato in casa rossoblù, ha commesso una cosa in viola Il difensore uruguaiano del Cagliari, arrivato da svincolato ...