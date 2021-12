Ballando con Le Stelle: Vera Kinnunen è diventata mamma (Di martedì 21 dicembre 2021) Fiocco azzurro per Vera Kinnunen, la ballerina professionista di Ballando con Le Stelle che, proprio per la gravidanza, non ha potuto partecipare all’ultima edizione dello show di Milly Carlucci. Con un tenerissimo scatto pubblicato su Instagram, Vera ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta! Felicità immensa per Vera Kinnunen, la ballerina professionista conosciuta dal pubblico di Rai 1 per essere una delle protagoniste dello show di Milly Carlucci Ballando con Le Stelle. Quest’edizione Vera, 35 anni e di origine svedese, non ha potuto prendere parte al programma proprio per la gravidanza, anticipando che il termine era fissato proprio per dicembre. Su Instagram, ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 21 dicembre 2021) Fiocco azzurro per, la ballerina professionista dicon Leche, proprio per la gravidanza, non ha potuto partecipare all’ultima edizione dello show di Milly Carlucci. Con un tenerissimo scatto pubblicato su Instagram,ha annunciato di essereper la prima volta! Felicità immensa per, la ballerina professionista conosciuta dal pubblico di Rai 1 per essere una delle protagoniste dello show di Milly Carluccicon Le. Quest’edizione, 35 anni e di origine svedese, non ha potuto prendere parte al programma proprio per la gravidanza, anticipando che il termine era fissato proprio per dicembre. Su Instagram, ...

