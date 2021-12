Atteso 12 anni, pagato 3 volte. Parte maxi-reattore nucleare in Finlandia (Di martedì 21 dicembre 2021) Dodici anni di ritardo e costi triplicati, ma il reattore nucleare OL3 della centrale finlandese di Olkiluoto è in funzione. La Radiation and Nuclear Safety Authority in Finlandia ha concesso al quinto reattore nucleare del paese il permesso di iniziare e condurre test di bassa potenza. Olkiluoto 3 (OL3), della centrale nucleare TVO (Teollisuuden Voima Oyj), è stato avviato nella notte tra il 20 e il 21 dicembre 2021, alle ore 3.22. Costruito del gruppo francese Areva, il reattore fornirà elettricità al 30% delle sue capacità a gennaio, per arrivare a pieno regime nel giugno 2022. Si tratta della centrale nucleare più potente d’Europa, che rilancia il programma nucleare francese, rallentato per problemi tecnici e ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Dodicidi ritardo e costi triplicati, ma ilOL3 della centrale finlandese di Olkiluoto è in funzione. La Radiation and Nuclear Safety Authority inha concesso al quintodel paese il permesso di iniziare e condurre test di bassa potenza. Olkiluoto 3 (OL3), della centraleTVO (Teollisuuden Voima Oyj), è stato avviato nella notte tra il 20 e il 21 dicembre 2021, alle ore 3.22. Costruito del gruppo francese Areva, ilfornirà elettricità al 30% delle sue capacità a gennaio, per arrivare a pieno regime nel giugno 2022. Si tratta della centralepiù potente d’Europa, che rilancia il programmafrancese, rallentato per problemi tecnici e ...

