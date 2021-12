Atalanta spenta e confusa | contro il Genoa non va oltre lo 0-0

(Di martedì 21 dicembre 2021) Genova. Un’meno brillante del solito non valo 0-0ilterz’ultimo in classifica, sale a quota 38 punti ma rischia di vedere allontanarsi ulteriormente il trio di testa composto da Inter (43 punti), Napoli e Milan (39), tutte e tre con una partita ancora da giocare. Al contrario vede avvicinarsi la Juventus (34 punti), vittoriosa 2-0 in casail Cagliari. Una gara, quella in terra ligure, dove i nerazzurri hanno mostrato poche di idee, spesso confuse. Tant’è che non sono riusciti a segnare un gol a una delle peggiori difese del campionato. Il pareggio segue la brutta sconfitta casalinga rimediata sabatola Roma (1-4). Segno che, forse, la pausa natalizia, per gli uomini di Gasperini, arriva al momento giusto.

PRIMO TEMPO Dopo un buon avvio di partita, che pareva presagire una serata in discesa, l'Atalanta si è spenta col passare dei minuti. Sebbene sia sempre stata in controllo della sfida, la Dea non è mai sembrata cattiva, ficcante, limitandosi a uno sterile giro palla che non ha quasi mai portato a conclusioni pericolose.