Assassin’s Creed Origins: Ubisoft punta a introdurre un aggiornamento per il supporto ai 60 FPS in retrocompatibilità (Di martedì 21 dicembre 2021) In occasione dell’AC Day Ubisoft ha annunciato di voler introdurre un nuovo aggiornamento “tecnico” per Assassin’s Creed Origins Il colosso francese dell’intrattenimento videoludico Ubisoft ha rivelato il piano di introdurre un aggiornamento in Assassin’s Creed Origins per permettere di giocare il titolo a 60 FPS in retrocompatibilità sulle attuali console. La società ne ha accennato in un messaggio ai fan durante l'”#ACDay”, un evento annuale del 21 dicembre che celebra il franchise e la sua community. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Assassin’s Creed Origins: ... Leggi su tuttotek (Di martedì 21 dicembre 2021) In occasione dell’AC Dayha annunciato di volerun nuovo“tecnico” perIl colosso francese dell’intrattenimento videoludicoha rivelato il piano diuninper permettere di giocare il titolo a 60 FPS insulle attuali console. La società ne ha accennato in un messaggio ai fan durante l'”#ACDay”, un evento annuale del 21 dicembre che celebra il franchise e la sua community. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: ...

