Amici 21, due allieve a rischio: potrebbero salutare per sempre la scuola (Di martedì 21 dicembre 2021) Due allieve di Amici 21 sono a rischio, potrebbero salutare per sempre la scuola più famosa d’Italia: ecco di chi stiamo parlando Dura comunicazione per due cantanti del talent show condotto da Maria De Filippi. Nelle prossime settimane potrebbero dire addio alla scuola. I risultati, infatti, sono poco soddisfacenti. Cosa succederà? LEGGI ANCHE: Amici 21, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 21 dicembre 2021) Duedi21 sono aperlapiù famosa d’Italia: ecco di chi stiamo parlando Dura comunicazione per due cantanti del talent show condotto da Maria De Filippi. Nelle prossime settimanedire addio alla. I risultati, infatti, sono poco soddisfacenti. Cosa succederà? LEGGI ANCHE:21, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

DantiNicola : Bella serata a #Firenze con tanti amici e all'insegna della buona Politica, quella con la P maiuscola: ci siamo con… - Agenzia_Ansa : A due giovani altoatesini è stato negato l'accesso a una discoteca nel Meranese perché di colore. Il fatto è avvenu… - MariaLi76363529 : dopo aver detto 'forse è il segno che non sarò ma libera nel cervello', che è comunque una frase pesante si sta sco… - lagio976 : @Rosy22bene @Maddaa79 @alaabubble Questi due sono rimasti amici 24h non di più ?? - bincenzino : RT @Cambiacasacca: Amici non vi preoccupate. Per riguardare una poltrona per due sarà sufficiente la sola mascherina. -