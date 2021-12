Tampone per cinema e teatri? Non ci andrà più nessuno. Sennò c’è sempre l’ipotesi Django (Di lunedì 20 dicembre 2021) Quando una sala cinematografica o teatrale incontra le misure anticontagio di Mario Draghi, i lavoratori del settore sarebbe meglio si comportassero da Django e non da Stephen, il maggiordomo afroamericano del vile Monsieur Calvin Candle (DiCaprio) nel film di Tarantino. La battuta ad effetto è subito bruciata in attacco, ma l’atteggiamento mentale piuttosto sottomesso di chi lavora nel settore culturale è attiva fin dal 6 agosto 2021, quando l’ineffabile primo ministro italiano spiegò urbi et orbi che il green pass avrebbe salvato le persone dalla morte (certa) e l’economia dalla (solita) crisi. E nulla: chi è che in piena estate, oltretutto con le sale chiuse per ferie, si è sacrificato subito sull’altare della patria del lasciapassare? La cosiddetta area (semantica) dello “svago”, come se un virus scegliesse i luoghi dove infettare gli esseri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Quando una salatografica o teatrale incontra le misure anticontagio di Mario Draghi, i lavoratori del settore sarebbe meglio si comportassero dae non da Stephen, il maggiordomo afroamericano del vile Monsieur Calvin Candle (DiCaprio) nel film di Tarantino. La battuta ad effetto è subito bruciata in attacco, ma l’atteggiamento mentale piuttosto sottomesso di chi lavora nel settore culturale è attiva fin dal 6 agosto 2021, quando l’ineffabile primo ministro italiano spiegò urbi et orbi che il green pass avrebbe salvato le persone dalla morte (certa) e l’economia dalla (solita) crisi. E nulla: chi è che in piena estate, oltretutto con le sale chiuse per ferie, si è sacrificato subito sull’altare della patria del lasciapassare? La cosiddetta area (semantica) dello “svago”, come se un virus scegliesse i luoghi dove infettare gli esseri ...

