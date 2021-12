Soleil si rifiuta di fare le prove del balletto e sbotta: “Non mi rompete il cazz*!” – VIDEO (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo Valeria e Katia, anche Soleil si è lamentata della coreografia natalizia che la povera Carmen Russo sta cercando di portare al termine entro la puntata del Grande Fratello Vip di stasera. Soleil si rifiuta di fare le prove del balletto: “Non mi rompete il cazz*!” Dopo le lamentele di Valeria e Lulù per via... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo Valeria e Katia, anchesi è lamentata della coreografia natalizia che la povera Carmen Russo sta cercando di portare al termine entro la puntata del Grande Fratello Vip di stasera.sidiledel: “Non miil” Dopo le lamentele di Valeria e Lulù per via... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

