Smog | Torino resta semaforo rosso

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Continua il ‘’ per le condizioni di alto inquinamento atmosferico ae altri 32 Comuni dove prosegue il blocco fino ai veicoli diesel Euro 5. Le limitazioni valgono dalle 8 alle 19 tutti i giorni, festivi compresi.La situazione sulla qualità dell’aria verrà nuovamente analizzata con gli aggiornamenti di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) mercoledì e venerdì. L'articolo proviene da Nuova Società.

Il blocco dalle 8 alle 19 tutti i giorni festivi compresi a Torino e in 32 comuni dell'hinterland, anche per i veicoli commerciali ...