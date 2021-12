Sconcerti convinto | “Questa Inter non è la squadra migliore”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il giornalista Mario, a Calciomercato.com, si è lasciato andare a un giudizio sull’di Simone Inzaghi, prima in classifica e con il titolo di ‘Campione d’Inverno‘ conquistato grazie alla sconfitta del Milan contro il Napoli: “L’d’Inzaghi piace moltissimo, tanto che qualcuno si chiede se non sia la migliordi sempre. Non è una domanda assurda, può starci. Oggi colpisce Inzaghi, perché ha un gioco vasto, che mantiene sempre qualità lasciando spazio anche al talento dei giocatori.“ InzaghiHerrera Nonostante questo,rimanedella sua idea: “Continuo a pensare che l’non, ma la più importante, sia ...

