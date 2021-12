Salernitana, casi covid: squadra non parte per Udine (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Salernitana non è partita per Udine, dove domani dovrebbe affrontare l’Udinese e contro i bianconeri friulani un match valido per la 19esima giornata di Serie A, a causa di alcuni casi di positività al covid nel gruppo squadra. In attesa di altri tamponi molecolari sul resto della squadra è stata l’Asl a bloccare il trasferimento in Friuli, previsto con un volo di linea nel pomeriggio. Funweek. Leggi su funweek (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lanon è partita per, dove domani dovrebbe affrontare l’se e contro i bianconeri friulani un match valido per la 19esima giornata di Serie A, a causa di alcunidi positività alnel gruppo. In attesa di altri tamponi molecolari sul resto dellaè stata l’Asl a bloccare il trasferimento in Friuli, previsto con un volo di linea nel pomeriggio. Funweek.

