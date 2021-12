Quirinale | Zaia “Draghi è bene che resti premier”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il presidente del Consiglio sta dando uno standing unico al nostro Paese, riconosciuto anche da Angela Merkel: i discepoli, a volte, superano i maestri. E dico due cose. La prima da governatore: la libertà d’azione che hanno avuto le Regioni e la stabilità di questo periodo sono merito dela figura delporta un valore aggiunto che altri non avrebbero. La seconda cosa la affermo da uomo del popolo: ho la percezione che la sua tifoseria voglia chelì dov’è, anche oltre il 2023”. E’ quanto afferma il presidente della Regione Veneto Lucain una intervista a “Repubblica” confermando quanto già detto nei giorni scorsi dal leader della Lega Matteo Salvini. “Solosa cosa vuole intimamente. Può decidere di non candidarsi per il Colle. E allora punto. Ma se ...

Ci tiene, Luca, a non far passare l'idea che il suo sia un veto verso il trasloco di Draghi al("Non mi iscrivo al vasto partito del No a quest'ipotesi") ma la posizione del ......e Palazzo Chigi insieme, e tornare alle urne. Il registro dei lobbisti attende Conte. Le ... il più ambizioso,e Fontana) e quello di Giorgetti, filovaticano, ma pigro e travolto dai ...ROMA (ITALPRESS) – “Il presidente del Consiglio sta dando uno standing unico al nostro Paese, riconosciuto anche da Angela Merkel: i discepoli, a volte, superano i maestri. E dico due cose. La prima d ...«Un cambio di governo, o ancor peggio il ritorno alle urne, aprirebbero una fase di instabilità in un periodo difficilissimo per il Paese. Non possiamo permettercelo». Ci tiene, Luca Zaia, a non far p ...