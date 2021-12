Quella doppia sveglia a Bruxelles in Libia e Sahel. L’analisi di Wechsler (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le ambizioni dell’Ue per una “autonomia strategica” si infrangono sulle coste della Libia, un Paese lacerato dalla guerra e ancora una volta pronto a sostituire le urne funerarie a quelle elettorali. Della nuova escalation che rischia di mandare in fumo i piani per la transizione democratica l’Europa ha qualche colpa, dice William Wechsler, direttore del Rafik Hariri Center dell’Atlantic Council. Anche in Sahel, dove i mercenari russi della Wagner si fanno strada, manca l’accenno di una strategia. Partiamo dalla Libia. Le elezioni non sono mai state credibili? Io credo di sì. C’è tanta gente che vuole davvero una stabilizzazione del Paese. Ma le elezioni sono il risultato, non la causa della stabilità. E la Libia oggi è molto lontana da questo obiettivo. È ormai chiaro che organizzare elezioni in ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le ambizioni dell’Ue per una “autonomia strategica” si infrangono sulle coste della, un Paese lacerato dalla guerra e ancora una volta pronto a sostituire le urne funerarie a quelle elettorali. Della nuova escalation che rischia di mandare in fumo i piani per la transizione democratica l’Europa ha qualche colpa, dice William, direttore del Rafik Hariri Center dell’Atlantic Council. Anche in, dove i mercenari russi della Wagner si fanno strada, manca l’accenno di una strategia. Partiamo dalla. Le elezioni non sono mai state credibili? Io credo di sì. C’è tanta gente che vuole davvero una stabilizzazione del Paese. Ma le elezioni sono il risultato, non la causa della stabilità. E laoggi è molto lontana da questo obiettivo. È ormai chiaro che organizzare elezioni in ...

Advertising

diegoalbe03 : @Achille71373337 @DolceStilMilan La doppia incompetenza di Massa e del Var è quella di non notare il fallo e di ann… - Mat14_05 : RT @KHANNOONIENSIN6: Un pò immunità diplomatica, un pò immunità parlamentare insomma. La doppia bandierina come al solito nasconde il nazis… - MarcoCiarmatori : RT @KHANNOONIENSIN6: Un pò immunità diplomatica, un pò immunità parlamentare insomma. La doppia bandierina come al solito nasconde il nazis… - KHANNOONIENSIN6 : Un pò immunità diplomatica, un pò immunità parlamentare insomma. La doppia bandierina come al solito nasconde il na… - FioriFlavio : @SpinelliIvano @Maurizio62 voglio crederle, Comunque rimane il dato certificato dei decessi della popolazione NoVax… -