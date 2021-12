Piergiorgio Welby | a volte morire è un diritto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Quindici anni fa è morto. Sì, uso il verbo più crudo che c’è, perché la morte non sempre è improvvisa, cruenta, temuta. Aè una liberazione, una vittoria contro il dolore e non una resa. Aè un. E quando parliamo di eutanasia, questonon sta in contrapposizione con quello alla vita, i due piani sono diversi. L’obbligo delle istituzioni di proteggere la vita non porta con sé un dovere di vivere che si antepone all’autodeterminazione di ciascun?, soprattutto se parliamo di vite colme di dolore, sofferenza, mali che chiunque di noi tenterebbe di rifuggire. Ilalla vita deve essere affermato con la lotta alle guerre, con la protezione dallo sfruttamento sul lavoro, con la ...