Peng Shuai in un video della tv di Stato | «Mai parlato di aggressione sessuale»

LaStampa : Cina, la campionessa di tennis Peng Shuai: “Sono stata fraintesa, mai accusato nessuno di stupro' - repubblica : Nuovo video di Peng Shuai: “Mai stuprata, mi hanno frainteso”. Ma la Wta rinnova l'allarme: 'Resta la preoccupazion… - MediasetTgcom24 : Caso Peng Shuai, nuovo video della tennista cinese: 'Mai accusato nessuno di stupro' #PengShuai… - news_mondo_h24 : Caso Peng Shuai, l’ex tennista ritratta: “Mai accusato nessuno”. Wta: “Queste apparizioni non alleviano le preoccup… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Cina, la campionessa di tennis Peng Shuai: “Sono stata fraintesa, mai accusato nessuno di stupro' -

Ultime Notizie dalla rete : Peng Shuai

CINA - SINGAPORE Il giornale di Singapore Lianhe Zaobao ha pubblicato un nuovo filmato di, la star del tennis cinese che a inizio novembre ha denunciato abusi sessuali dall'ex vicepremier ...poi ha voluto precisare quanto aveva riferito a Steve Simon , n.1 della WTA, attraverso una e - mail: ' La versione cinese dell'email è stata scritta da me, ma quella pubblicata dalla CGTN in ...Le notizie di oggi: il miliardario giapponese Yusaku Maezawa rientrato sulla terra dopo 12 giorni sulla stazione spaziale; nuove proteste in Iran per l’esecuzione di un 48enne curdo; la ten ...Giungono ulteriori novità relativamente alla situazione della tennista cinese Peng Shuai, al centro di un vero e proprio caso. Una situazione esplosa nei primi giorni di novembre quando la giocatrice, ...