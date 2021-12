Pam & Tommy: la data di uscita su Disney+ è ufficiale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Disney+ ha appena ufficializzato la data di uscita di Pam & Tommy, la serie basata sul batterista dei Mötley Crüe, Tommy Lee, e l'attrice Pamela Anderson. Oggi, Lunedì 20 dicembre 2021, Disney+ ha annunciato che la serie originale basata sul batterista dei Mötley Crüe, Tommy Lee, e l'attrice Pamela Anderson, intitolata Pam & Tommy, debutterà in Italia mercoledì 2 febbraio con i primi tre episodi, su Star all'interno di Disney+. La serie, che si basa sul matrimonio tra Lee e la Anderson dopo l'uscita del loro famigerato sex tape che i due avevano registrato privatamente durante la loro luna di miele, è interpretata da un cast di star che include Lily James, Sebastian Stan, Nick ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 dicembre 2021)ha appena ufficializzato ladidi Pam, la serie basata sul batterista dei Mötley Crüe,Lee, e l'attrice Pamela Anderson. Oggi, Lunedì 20 dicembre 2021,ha annunciato che la serie originale basata sul batterista dei Mötley Crüe,Lee, e l'attrice Pamela Anderson, intitolata Pam, debutterà in Italia mercoledì 2 febbraio con i primi tre episodi, su Star all'interno di. La serie, che si basa sul matrimonio tra Lee e la Anderson dopo l'del loro famigerato sex tape che i due avevano registrato privatamente durante la loro luna di miele, è interpretata da un cast di star che include Lily James, Sebastian Stan, Nick ...

